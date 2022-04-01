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20 часов назад

Совфед предложил отменить двойной НДС при продаже авто с пробегом

Газета.Ruиещё 9

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил законопроект по отмене двойного взимании налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже автомобилей между дилерскими центрами, сообщает ТАСС.

Совфед предложил отменить двойной НДС при продаже авто с пробегом
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

Суть законопроекта состоит в том, что первичный НДС заложен в стоимость впервые продаваемой новой машины, при этом перепродажа машины с пробегом другому юридическому лицу по реальной цене невозможна.

При этом, юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи при самой первой покупке.

Кутепов в своем законопроекте отметил, что санкции могут сократить объем автомобильного рынка из-за отказа некоторых автопроизводителей работать в России.

«Единственный рынок продаж автомобилей, которого международные санкции коснутся наименьшим образом, это рынок продаж автомобилей с пробегом», — пояснил Кутепов.

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