Совфед предложил отменить двойной НДС при продаже авто с пробегом

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил законопроект по отмене двойного взимании налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже автомобилей между дилерскими центрами, сообщает ТАСС.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

Суть законопроекта состоит в том, что первичный НДС заложен в стоимость впервые продаваемой новой машины, при этом перепродажа машины с пробегом другому юридическому лицу по реальной цене невозможна.

При этом, юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи при самой первой покупке.

Кутепов в своем законопроекте отметил, что санкции могут сократить объем автомобильного рынка из-за отказа некоторых автопроизводителей работать в России.

«Единственный рынок продаж автомобилей, которого международные санкции коснутся наименьшим образом, это рынок продаж автомобилей с пробегом», — пояснил Кутепов.