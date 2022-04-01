В России станет меньше японских автомобилей

Власти Японии приняли решение с 5 апреля ввести запрет экспорта в Россию и Белоруссию отдельных категорий мотоциклов и автомобилей. Это решение японское правительство приняло на фоне тяжелой геополитической ситуации. Об этом сообщает портал «Известия».

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По информации издания, в «черный список» вошли предметы роскоши, в том числе новые и подержанные автомобили, которые стоят свыше 6 миллионов иен (49,2 тысяч долларов согласно нынешнему курсу).

Ранее Европейский союз ввел против России аналогичное ограничение, запретив экспорт машин стоимостью более 50 тысяч евро. США также объявили эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши.

Отмечается, что еще до опубликования официального документа большинство японских брендов испытывали трудности с производством и поставками автомобилей в Россию. Однако в российских представительствах японских брендов пообещали, что все сложности носят временный характер, об уходе с рынка никто не сообщал.