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1 апреля

BMW представила электрический седан i3 для рынка Китая

runews24.ru

Выпускать ее будут также на территории Поднебесной. Сборка четырехдверной BMW i3 начнется в мае 2022 года, с хэтчбеком они будут пересекаться только три месяца, он сойдет со сцены в июле.

BMW представила электрический седан i3 для рынка Китая
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Машина основана на платформе CLAR, которая используется на многих современных BMW, в том числе на классической «тройке» с двигателем внутреннего сгорания. Новинка оснащена тяговой литий-ионной батареей на 66,1 кВт*ч, ее поставщик – китайская фирма CATL.

Буква L в индексе автомобиля указывает на то, что основой для электрокара стала длиннобазная модификация 3-Series, которая выпускается только в Китае.

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