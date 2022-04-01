У Lada снова появится «Надежда»

1 апреля стало известно о принципиальном решении АвтоВАЗа возобновить производство модели «Надежда». Внешность полноприводного минивэна адаптируют под современный стиль марки, а часть механических узлов новинки будет унифицирована с другими моделями. Разумеется, после ухода основных поставщиков электронных компонентов у «Надежды» не будет ни АБС, ни системы стабилизации. Однако в компании это рассматривают как преимущество и рассчитывают, что основными покупателями минивэна станут энтузиасты «нефильтрованного вождения».

Фото: Motor.ru Motor.ru

В настоящее время АвтоВАЗ ищет новых поставщиков электронных компонентов, упрощает Гранту и собирает автомобили по мере поступления дефицитных комплектующих. 1 апреля стало известно о дальнейшем шаге адаптации модельного ряда Lada к санкционно-дефицитным реалиям. В производство вернут минивэн 2120 «Надежда».

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В распоряжении «Мотора» оказались первые изображения автомобиля, который, скорее всего, сохранит прежнее название, хотя и в латинском написании: Lada Nadejda. Информации о возрожденной модели крайне мало, но источник в Управлении главного конструктора на условиях анонимности сообщил, что в работу взята документация модернизированного образца 2002 года.

«Платформа Нивы (речь о Niva Legend — прим. ред), которая выпускается по сей день, минимум электроники и импортных компонентов, практичный кузов — это тот автомобиль, который нужен нашему потребителю сегодня» — утверждает спикер.

Собеседник «Мотора» отказался комментировать дизайн и также не подтвердил, что на изображениях окончательный вариант экстерьера «Надежды». Предполагаем, что изначальная модель будет внешне изменена минимально, а задача дизайнеров связана не только с эстетикой, но и с унификацией компонентов, а также максимально быстрым запуском производства. Предположительно, до конца года оно стартует на Опытно-промышленном производстве (ОПП) АвтоВАЗа, где и выпускали модель 2120.

Уход основных поставщиков электронных компонентов из России позволит отказаться от АБС и системы стабилизации и привить минивэну по-настоящему самобытный характер. Пуристской концепции будет подчинен и салон, так что на подушки безопасности и кнопку вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС в новой «Надежде» можно не надеяться. Для минивэна заявлены несколько вариантов салона на 5 и 7 мест, аналоговые шкалы приборов и жидкокристаллический экран бортового компьютера.

В закрытые сообщества VK, посвященные автомобилям Lada, просочилась информация о концепции Zero Sensor Design — исполнении интерьера, свободного от тач-скринов. Источники «Мотора» в Тольятти не подтверждают, что подобная концепция прорабатывалась в качестве основной. Напротив, на АвтоВАЗе намерены делать «автомобили современные настолько, насколько позволят внешние обстоятельства». В частности после наладки цепочки поставок на минивэне может появиться медиасистема с поддержкой 5G, wi-fi и нескольких водительских профилей с привязкой аккаунта на «Госуслугах».

Широким будет и список опций. Помимо прочего, в нём ожидается телематический комплекс Lada Connect Plus, позволяющийся загружать данные с видеорегистратора в одобренные социальные сети, отделка крыши черным глянцем и палитра кузовных красок Lada Individual на основе цветов года института Pantone за последние пять лет.