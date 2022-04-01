ОСАГО подешевеет для части россиян

С 1 апреля в России меняется система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ) при расчете цены полиса ОСАГО для автомобилистов. Так, минимальный КБМ, который доступен для безаварийных водителей, впервые за всю историю существования автогражданского страхования опустился до 0,46, сообщает «Коммерсантъ».

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Прежний минимальный предел, 0,5, существовал с момента появления ОСАГО в 2003 году. Теперь, если водитель с КБМ 0,5 в 2022 году не совершит ни одной аварии, в 2023 году полис ОСАГО для него будет дешевле на 8%. Подобным дисконтом смогут воспользоваться около 10 млн автомобилистов, имевших на конец 2021 года КБМ 0,5, что составляет 26,4% от всех автовладельцев.