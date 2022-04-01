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20 часов назад

ОСАГО станет дешевле для россиян, которые не попадают в аварии

Никита Бородкин

С 1 апреля в России меняется система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ) при расчете цены полиса ОСАГО для автомобилистов. Так, минимальный КБМ, который доступен для безаварийных водителей, впервые за всю историю существования автогражданского страхования опустился до 0,46, сообщает «Коммерсантъ».

ОСАГО подешевеет для части россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежний минимальный предел, 0,5, существовал с момента появления ОСАГО в 2003 году. Теперь, если водитель с КБМ 0,5 в 2022 году не совершит ни одной аварии, в 2023 году полис ОСАГО для него будет дешевле на 8%. Подобным дисконтом смогут воспользоваться около 10 млн автомобилистов, имевших на конец 2021 года КБМ 0,5, что составляет 26,4% от всех автовладельцев.

Если же водитель станет виновником ДТП более трех раз за год, для него максимально возможный КБМ увеличивается с 2,45 до 3,92. Стоимость ОСАГО повысится на 60%. По данным на первые шесть месяцев 2021 года, с таким коэффициентом насчитывается более 3 тысяч водителей, тогда как автомобилистов с КБМ больше единицы — 144 тысячи человек.

Автоновости,Коммерсант,
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