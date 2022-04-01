Что изменилось для автомобилистов России с 1 апреля

С начала апреля российских автовладельцев ждет ряд изменений. Связаны они не только с законодательными нормами, но и с текущей экономической ситуацией.

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Первое и самое главное, что меняется с 1 апреля, это расчет стоимости полиса ОСАГО. Речь идет о новых коэффициентах страховых тарифов "бонус-малус": чем реже водитель попадает в ДТП, тем дешевле для него будет полис и наоборот. При этом максимальная скидка за безаварийное вождение впервые превысила половину стоимости страховки: 54 процента.

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А вот для автовладельцев, попавших в аварию не один раз, максимальный коэффициент вырастет до 3,92 вместо недавних 2,45. Таким образом, эти водители будут платить за страховку существенно дороже. Новые тарифы должны стимулировать безаварийную езду.

Однако это не единственное изменение в части ОСАГО. Справочники запчастей теперь должны выпускаться раз в три месяца: ранее они фиксировали цену ремонта на определенном уровне на полгода. Теперь стоимость страховки может вырасти. Если запчасти будут дорожать, а именно это и происходит сейчас, то полис может стоить больше. Конкретные цифры прогнозировать сложно, поскольку все меняется очень быстро. Кроме того, уже вступила в силу норма о том, что Центробанк может менять тарифы на ОСАГО и коэффициенты в любой момент.

Новые справочники увидят свет уже совсем скоро. В них будет прописана стоимость расчетов ремонта для ОСАГО и каско. В изданиях должны быть учтены все колебания цен на запчасти. Возможно, будет прописана возможность использования неоригинальных или б/у запчастей.

Предыдущие версии справочников были выпущены 19 марта. По ним стоимость полисов не должна вырасти, если ЦБ не сменит Единую методику расчета убытков и не появятся новые законодательные нормы, увеличивающие лимиты выплат.

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