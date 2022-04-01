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19 часов назад

В России появился первый электрокар Geely Geometry. Но купить его нельзя

Motor.ru

В Россию привезли электромобиль бренда Geometry, принадлежащего китайской Geely – Geometry C. Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на «Автостат Инфо», один экземпляр кросс-хэтчбека поставили на учет в Центральном федеральном округе (ЦФО). Однако купить его в России пока нельзя: для нашего рынка он даже не сертифицирован, зато продается в Белоруссии – там заказы на Geometry C принимаются с лета 2021 года.

В ЦФО появился первый электрокар Geely Geometry. Но купить его нельзя
Фото: © Geely© Geely

Судя по всему, Geometry C был куплен и переправлен в Россию частным образом: в российском офисе Geely заявили, что отношения к ввезенному в страну электрокару не имеют.

В Белоруссии завод «БелДжи» принимает заказы на кросс-хэтчбек с июня прошлого года, а первые экземпляры начали выдавать клиентам в конце декабря. C конца прошлого года Geometry C успели купить 18 жителей страны.

Geely

По данным издания, по предварительной заявке цена «электрички» в соседней республике составляла 85,9 тысячи белорусских рублей, а сейчас, вероятно, превысила 100 тысяч – то есть, порядка 2,9 миллиона российских.

По расстоянию между осями Geometry C сравним с Toyota RAV4: его колесная база равна 2,7 метра, а длина уступает «Тойоте» – 4,4 метра. Хэтчбек приводится в движение синхронным двигателем пиковой мощностью 204 лошадиные силы (310 Нм крутящего момента). На разгон с места до 100 километров в час Geometry C тратит 6,9 секунды и проезжает на одной зарядке 400 или 550 километров в зависимости от батареи.

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