В ЦФО появился первый электрокар Geely Geometry. Но купить его нельзя

В Россию привезли электромобиль бренда Geometry, принадлежащего китайской Geely – Geometry C. Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на «Автостат Инфо», один экземпляр кросс-хэтчбека поставили на учет в Центральном федеральном округе (ЦФО). Однако купить его в России пока нельзя: для нашего рынка он даже не сертифицирован, зато продается в Белоруссии – там заказы на Geometry C принимаются с лета 2021 года.

Фото: © Geely © Geely

Судя по всему, Geometry C был куплен и переправлен в Россию частным образом: в российском офисе Geely заявили, что отношения к ввезенному в страну электрокару не имеют.

В Белоруссии завод «БелДжи» принимает заказы на кросс-хэтчбек с июня прошлого года, а первые экземпляры начали выдавать клиентам в конце декабря. C конца прошлого года Geometry C успели купить 18 жителей страны.

Geely

По данным издания, по предварительной заявке цена «электрички» в соседней республике составляла 85,9 тысячи белорусских рублей, а сейчас, вероятно, превысила 100 тысяч – то есть, порядка 2,9 миллиона российских.