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19 часов назад

Без Lexus и Land Cruiser: в России станет меньше японских автомобилей

Никита Бородкин

С 5 апреля Япония вводит запрет экспорта в Россию отдельных категорий автомобилей и мотоциклов. Как сообщает газета «Известия», в перечень из 19 категорий товаров входят машины ценой больше 6 млн иен (49 тысяч долларов) и мототранспорт стоимостью свыше 600 тысяч иен (4,9 тысяч долларов).

Без Lexus и Land Cruiser: в России станет меньше японских автомобилей
Фото: PixabayPixabay

Среди автомобилей в эту категорию попадают модели Lexus, начиная с кроссовера RX (седан LS, внедорожники GX и LX и спорткупе LC). У Toyota в санкционный список ориентировочно попадает новый Land Cruiser 300 — в Японии лишь базовая версия стоит дешевле 6 млн иен. Ограничения также могут коснуться и самой дорогой версии минивэна Toyota Alphard Executive Lounge. Популярные кроссовер RAV4 и Toyota Camry производятся в России и никуда не уйдут.

При этом недавний запрет США на поставку автомобилей в Россию может расширить каталог санкционных моделей — Nissan Pathfinder, Toyota Highlander и Infiniti QX60, которые выпускают на американских заводах, в том числе и для российского рынка. При этом Infiniti QX50 и QX55 делают в Мексике, и по идее на них запрет не распространяется.

Среди мотоциклов под запрет не попали самые доступные японские мотоциклы и 50-кубовые скутеры. При этом сам рынок мототранспорта в РФ не велик. Так, в прошлом году рынок новых мотоциклов вырос на 12,6%, но в количественном отношении результат всё равно скромный — 18,4 тыс. штук. На японские модели из этого числа пришлось 2,8 тысяч штук — третье место после китайских и немецких марок.

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