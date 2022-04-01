Старт продаж новой Lada Vesta перенесли на 1 сентября

Стали известны первые подробности о начале продаж обновленной Lada Vesta NG. Серийное производство первых экземпляров обновленного семейства началось еще в феврале, а вот в продажу новинка поступит только 1 сентября. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на письмо АвтоВАЗа к официальным дилерам. Новая Lada Vesta NG будет предложена в трех различных комплектациях Classic, Comfort и Luxe Pro по цене от 1 390 900 до 2 050 900 рублей.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Также в в письме к дилерам сообщается, что из-за кризиса с поставками электронных компонентов и неблагоприятной геополитической обстановки график производства новой Lada Vesta пришлось пересмотреть. Ранее старт продаж планировался на середину 2022 года, но его пришлось перенести на 1 сентября.