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19 часов назад

АвтоВАЗ перенес старт продаж новой Lada Vesta на 1 сентября 2022 года

Южный автомобиль

Стали известны первые подробности о начале продаж обновленной Lada Vesta NG. Серийное производство первых экземпляров обновленного семейства началось еще в феврале, а вот в продажу новинка поступит только 1 сентября. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на письмо АвтоВАЗа к официальным дилерам. Новая Lada Vesta NG будет предложена в трех различных комплектациях Classic, Comfort и Luxe Pro по цене от 1 390 900 до 2 050 900 рублей.

Старт продаж новой Lada Vesta перенесли на 1 сентября
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Также в в письме к дилерам сообщается, что из-за кризиса с поставками электронных компонентов и неблагоприятной геополитической обстановки график производства новой Lada Vesta пришлось пересмотреть. Ранее старт продаж планировался на середину 2022 года, но его пришлось перенести на 1 сентября.

Также официальные дилеры вместе с письмом получили прайс листы на семейство Vesta NG. Автомобили будут предлагаться с бензиновыми моторами 1,6 мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также двигателем 1,8 мощностью 122 лошадиные силы. Коробки будут механические и вариатор.

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