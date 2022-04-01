На продажу выставили «Волгу», которая простояла без движения 20 лет

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже очередной «капсулы времени»: нового хозяина ищет ГАЗ-3110 «Волга» 2001 года выпуска, который почти всю жизнь простоял в гараже. После тщательно очистки классического седана, покрывшегося за два десятка лет толстым слоем пыли, обнаружилось, что он сохранился почти в первозданном виде. Более того, как утверждает продавец из Москвы, техническая часть «Волги» тоже не нуждается в ремонте.
Согласно объявлению, у автомобиля с момента выпуска в 2001 году был только один хозяин – пенсионер 1938 рождения. Вероятно, почти сразу после покупки он поставил седан в гараж и не вспоминал о нем до сих пор. Пробег у 21-летней «Волги» крошечный: на одометре числятся всего 946 километров.
Десятки лет простоя автомобиль обернулись для автомобиля только грязью и пылью на кузове, а также помутневшими корпусами фар: на фотографиях не видно ни сколов темно-зеленой краски, ни следов коррозии. В хорошем состоянии и салон седана, включая пластиковые элементы, обивку кресел и коврики.
ГАЗ-3110 приводится в движение четырехцилиндровым инжекторным двигателем ЗМЗ-406, выдающим 131 лошадиную силу и 206 Нм крутящего момента. В оснащение входит кассетный проигрыватель (работает ли он до сих пор, неясно); стеклоподъемники ручные, как и регулировка внешних зеркал. За «капсулу времени» продавец просит 595 000 рублей.
Два дня назад в Подмосковье появилась в продаже ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска. Помимо идеального состояния, у седана есть еще одна особенность: его первым владельцем был сын легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова. Раритетную модель нынешний владелец оценил 750 000 рублей, и пока она не продана.