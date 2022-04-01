На продажу выставили «Волгу», которая простояла без движения 20 лет

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже очередной «капсулы времени»: нового хозяина ищет ГАЗ-3110 «Волга» 2001 года выпуска, который почти всю жизнь простоял в гараже. После тщательно очистки классического седана, покрывшегося за два десятка лет толстым слоем пыли, обнаружилось, что он сохранился почти в первозданном виде. Более того, как утверждает продавец из Москвы, техническая часть «Волги» тоже не нуждается в ремонте.

Фото: Мотор.ру Мотор.ру

Согласно объявлению, у автомобиля с момента выпуска в 2001 году был только один хозяин – пенсионер 1938 рождения. Вероятно, почти сразу после покупки он поставил седан в гараж и не вспоминал о нем до сих пор. Пробег у 21-летней «Волги» крошечный: на одометре числятся всего 946 километров.

Десятки лет простоя автомобиль обернулись для автомобиля только грязью и пылью на кузове, а также помутневшими корпусами фар: на фотографиях не видно ни сколов темно-зеленой краски, ни следов коррозии. В хорошем состоянии и салон седана, включая пластиковые элементы, обивку кресел и коврики.

ГАЗ-3110 приводится в движение четырехцилиндровым инжекторным двигателем ЗМЗ-406, выдающим 131 лошадиную силу и 206 Нм крутящего момента. В оснащение входит кассетный проигрыватель (работает ли он до сих пор, неясно); стеклоподъемники ручные, как и регулировка внешних зеркал. За «капсулу времени» продавец просит 595 000 рублей.