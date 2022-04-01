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5 часов назад

Учёные рассказали, как спасти автомобиль от угона

Ferra.ru

Вы привыкли парковать автомобиль под уличными фонарями, думая, что яркий свет отпугнёт вора? Интуитивно это кажется правильным, ведь тайно угонять машину в темноте проще. Однако новое исследование ставит под сомнение это традиционное предположение.

Учёные рассказали о новом способе уберечь автомобиль от угона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что на тёмных улицах происходит меньше угонов автомобилей, чем на хорошо освещённых улицах. Как пишет New Atlas, на протяжении десятилетий исследователи изучали связь между уличным освещением и преступностью. Несмотря на неоднозначные результаты, полиция, правительства и граждане по-прежнему считают, что улучшение уличного освещения может снизить уровень преступности.

Учёные же увидели, что частичное отключение уличных фонарей в полночь привело к 50-процентному сокращению угонов автомобилей. При этом на близлежащих хорошо освещённых улицах в 1,5 раза выросло число краж транспортных средств.

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