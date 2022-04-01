В Москве выявили более 14 тысяч "коллекционеров" штрафов

Более 14 тысяч водителей выявлено на дорогах Москвы с начала года, каждый из которых задолжал более 50 штрафов, сообщает столичная Госатоиснпекция.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев © РИА Новости / Александр Кряжев

Всего с начала года выявлено более 20 тысяч должников. А именно составлено 20219 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях "Уклонение от исполнения административного наказания".

Напомним, что за это грозит штраф в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Кроме того, службой судебных приставов был наложен арест на 405 автомобилей, задержанных сотрудниками Госавтоинспекции. Машины помещены на спецстоянку для решения вопроса об их реализации в счет имеющихся задолженностей за неуплату штрафов.