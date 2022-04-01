Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
17 часов назад

В Москве выявили более 14 тысяч водителей, не оплативших свыше 50 штрафов

Российская Газета

Более 14 тысяч водителей выявлено на дорогах Москвы с начала года, каждый из которых задолжал более 50 штрафов, сообщает столичная Госатоиснпекция.

В Москве выявили более 14 тысяч "коллекционеров" штрафов
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев© РИА Новости / Александр Кряжев

Всего с начала года выявлено более 20 тысяч должников. А именно составлено 20219 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях "Уклонение от исполнения административного наказания".

Напомним, что за это грозит штраф в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Кроме того, службой судебных приставов был наложен арест на 405 автомобилей, задержанных сотрудниками Госавтоинспекции. Машины помещены на спецстоянку для решения вопроса об их реализации в счет имеющихся задолженностей за неуплату штрафов.

Напомним, что на оспаривание штрафа дается 10 дней с момента получения постановления или его копии. С момента, когда оно вступает в силу, у водителя есть 60 дней на его оплату. У автовладельца есть возможность оплатить штраф со скидкой 50 процентов в течение 20 дней, но с момента вынесения постановления.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители