Новая Lada Vesta: раскрыты дата старта продаж и цены

Старт продаж новой Lada Vesta с приставкой NG (New Generation или «новое поколение»), запланированный на лето нынешнего года, был перенесен на 1 сентября. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн», которому удалось ознакомиться с письмом руководства АвтоВАЗа к официальным дилерам. В нем же указаны и рекомендованные розничные цены новой «Весты» в кузове седан: они лежат в диапазоне от 1 390 900 до 2 083 300 рублей.

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В письме обозначена и причина заминки с выводом Vesta NG на рынок. Новинка задерживается из-за дефицита электронных компонентов, с которым автопром не может справиться уже больше года, а также разрыва логистических цепочек на фоне санкций. По неофициальной информации, при производстве первых экземпляров модели возникло множество проблем – в том числе с электроникой, которая якобы работала некорректно.

Модернизированную Lada Vesta NG будут предлагать в трех комплектациях – Classic, Comfort и Luxe Pro. Стоимость седана в начальной версии со 106-сильным мотором 1.6 и «механикой» варьируется от 1 390 900 до 1 453 300 рублей. «Среднее» исполнение Comfort оценили в 1 470 900-1 932 300 рублей в зависимости от двигателя и коробки передач: доступны «вазовский» 1.6 либо 113-сильный Renault того же объема с автоматом. Самая дорогая версия с теми же моторами стоит от 1 920 900 до 2 083 300 рублей.