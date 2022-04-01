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17 часов назад

В Голландии теперь нельзя купить дизельные автомобили Volkswagen, Audi и Skoda

Motor.ru

Марки, входящие в концерн Volkswagen, прекратили продажи дизельных легковых автомобилей в Нидерландах: из конфигураторов Volkswagen, Audi, Skoda и Seat исчезли модификации с двигателями TDI, при этом бензиновые, газовые, гибридные и электрические версии остались. Таким образом, Нидерланды стали первой европейской страной, в которой Volkswagen полностью отказался от дизельных легковых моделей.

Концерн Volkswagen больше не продает дизельные авто в Нидерландах
Фото: Motor.ruMotor.ru

Дело в том, что дизельные автомобили немецкого концерна не пользовались большой популярностью у голландцев. Например, у Audi на долю таких машин приходилось около одного процента от общего объема продаж, а показатели других марок были ненамного выше. В настоящее время выбрать дизельный автомобиль в конфигураторах на голландских сайтах Volkswagen, Audi, Skoda и Seat нельзя, нет автомобилей с TDI в прайс-листах. При этом легкие коммерческие модели с таким мотором по-прежнему доступны.

Технический директор Volkswagen Маттиас Рабе еще в 2020 году предупреждал, что со временем компания откажется от дизельных агрегатов, однако тогда речь шла только про компактные модели, такие как Polo и Golf. Он объяснил это тем, что чтобы привести малолитражные турбомоторы в соответствие нормам Евро-7, автопроизводителям придется инвестировать большие средства, что сделает дизели необоснованно дорогими.

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В планах компании к 2030 году сократить выбросы углекислоты на 40 процентов, а к 2050-му полностью отказаться от использования традиционных ДВС — не только дизельных, но и бензиновых.

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Автоновости,SEAT,Skoda,Audi,Volkswagen,VolksWagen,
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