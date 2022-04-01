КамАЗ выступил за упрощение экологических требований к производителям

На КамАЗе считают, что введение нового технического регламента с упрощенными требованиями для производителей автомобилей позволит увеличить количество рабочих мест, а потребитель получит более надежные машины. Об этом пишет «Ридус».

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На предприятии назвали такое решением своевременным. Ведь благодаря новым требованиями, покупатель получит более надежные и дешевые в эксплуатации машины. Как уточнил представитель КамАЗа, существующие экологические требования к производимым автомобилям зачастую избыточны. Это касается, к примеру, удаленных и малонаселенных районах страны. Особенно это касается грузового транспорта.

При этом смягчение экологических требований не скажется на выпуске автомобилей, соответствующих самым жестким международным требованиям, которые должны использоваться там, где это необходимо.

«КамАЗ продолжает выпуск грузовиков уровня Евро-5, и потребители имеют возможность приобретать такие грузовики», - отметил представитель предприятия.