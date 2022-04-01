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16 часов назад

КамАЗ: Новый технический регламент позволит выпускать более надежные машины

Алиса Селезнёва

На КамАЗе считают, что введение нового технического регламента с упрощенными требованиями для производителей автомобилей позволит увеличить количество рабочих мест, а потребитель получит более надежные машины. Об этом пишет «Ридус».

КамАЗ выступил за упрощение экологических требований к производителям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На предприятии назвали такое решением своевременным. Ведь благодаря новым требованиями, покупатель получит более надежные и дешевые в эксплуатации машины. Как уточнил представитель КамАЗа, существующие экологические требования к производимым автомобилям зачастую избыточны. Это касается, к примеру, удаленных и малонаселенных районах страны. Особенно это касается грузового транспорта.

При этом смягчение экологических требований не скажется на выпуске автомобилей, соответствующих самым жестким международным требованиям, которые должны использоваться там, где это необходимо.

«КамАЗ продолжает выпуск грузовиков уровня Евро-5, и потребители имеют возможность приобретать такие грузовики», - отметил представитель предприятия.

Ранее Минпромторг предложил принять технический регламент, позволяющий снизить некоторые требования к производимым в стране автомобилям. В первую очередь, новый регламент разрешит с помощью параллельного импорта устанавливать в автомобили

Автоновости,Минпромторг,
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