Ford приостановит производство в США из-за дефицита микросхем

Американский автоконцерн Ford Motor вынужден приостановить производство спортивных автомобилией Mustang на заводе в Мичигане. Завод не будет работать неделю с 4 апреля.
Остановка производства возникла из-за дефицита микросхем, отмечает «Интерфакс». Заводы Ford в Огайо и Кентукки ранее также несколько раз приостанавливали производство с начала года.
Другой американский автопроизводитель General Motors Co. также cообщил о приостановке работы предприятия в Мичигане из-за недостатка компонентов, однако они не связаны с микросхемами.