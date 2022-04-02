Ford приостановит производство в США из-за дефицита микросхем

Американский автоконцерн Ford Motor вынужден приостановить производство спортивных автомобилией Mustang на заводе в Мичигане. Завод не будет работать неделю с 4 апреля.

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Остановка производства возникла из-за дефицита микросхем, отмечает «Интерфакс». Заводы Ford в Огайо и Кентукки ранее также несколько раз приостанавливали производство с начала года.