Porsche открыла первый завод за пределами Европы

Партнером Porsche выступает концерн Sime Darby. Строительство предприятия в Кулиме началось в конце 2020 года. Он расположен на месте бывшего склада. Сборка машин ведется в крупноузловом CKD-режиме – без сварки и окраски кузовов. В настоящее время на заводе выпускается только одна модель – Porsche Cayenne. Выбор модификаций также отсутствует: локальное производство подразумевает базовую версию с 340-сильной «шестеркой».