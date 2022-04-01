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16 часов назад

Porsche открыла завод в Малайзии

Autorating.ru

Компания Porsche открыла первый завод за пределами Европы. Новая сборочная площадка автомобилей немецкой марки появилась в Малайзии.

Porsche открыла первый завод за пределами Европы
Фото: autorating.ruautorating.ru

Партнером Porsche выступает концерн Sime Darby. Строительство предприятия в Кулиме началось в конце 2020 года. Он расположен на месте бывшего склада. Сборка машин ведется в крупноузловом CKD-режиме – без сварки и окраски кузовов. В настоящее время на заводе выпускается только одна модель – Porsche Cayenne. Выбор модификаций также отсутствует: локальное производство подразумевает базовую версию с 340-сильной «шестеркой».

На начальном этапе кроссоверы малазийской сборки будут доступны только на местном рынке. В перспективе также рассматриваются поставки в другие страны Азии. Остальные модели Porsche по-прежнему будут импортировать.

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