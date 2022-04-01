Ford закрыл свой сайт для России

Американская марка не объявляла об уходе с рынка, но российский сайт «Форда» уже не работает.

В начале марта завод «Форд-Соллерс» в Елабуге остановил выпуск автомобилей семейства Transit на неопределённый срок. Как и другие иностранные автопроизводители, Ford не объявлял об уходе с российского рынка, но при этом и не заявлял о возможных сроках возобновления производства.

В то же время локальный сайт ford.ru уже не работает. Как выяснил сайт Wroom.ru, при переходе по этому адресу появляется сообщение «страница не найдена» и происходит переадресация на международный сайт компании.

Завод «Форд-Соллерс» в Елабуге

Другие автопроизводителя, объявившие о приостановке работы, не закрывали российские сайты. Как правило, с них исчезли цены на машины, но общая информация о компании и модельном ряде остаётся доступной.

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