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15 часов назад

Компания Ford закрыла свой сайт для России

Wroom.ru

Американская марка не объявляла об уходе с рынка, но российский сайт «Форда» уже не работает.

Ford закрыл свой сайт для России
Фото: Wroom.ruWroom.ru

В начале марта завод «Форд-Соллерс» в Елабуге остановил выпуск автомобилей семейства Transit на неопределённый срок. Как и другие иностранные автопроизводители, Ford не объявлял об уходе с российского рынка, но при этом и не заявлял о возможных сроках возобновления производства.

В то же время локальный сайт ford.ru уже не работает. Как выяснил сайт Wroom.ru, при переходе по этому адресу появляется сообщение «страница не найдена» и происходит переадресация на международный сайт компании.

Завод «Форд-Соллерс» в Елабуге

Другие автопроизводителя, объявившие о приостановке работы, не закрывали российские сайты. Как правило, с них исчезли цены на машины, но общая информация о компании и модельном ряде остаётся доступной.

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Компания Ford прекратила производство и продажи легковых автомобилей в России ещё в 2019 году. После этого американцы предлагали на нашем рынке только коммерческие машины семейства Transit, выпущенные на заводе в Елабуге (Республика Татарстан). В прошлом году это предприятие сделало 21 707 автомобилей — на 56% больше, чем годом ранее.

Автоновости,Ford,
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