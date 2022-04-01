В Московской области проводятся рейды по выявлению нетрезвых водителей

В преддверии выходных подмосковная Госавтоинспекция проводит профилактические рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Один из таких рейдов уже прошел на территории городского округа Красногорск.
В заранее отведенном месте инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали транспортные средства и по визуальным признакам оценивали состояние каждого автомобилиста. С участниками рейда общественники и сотрудники полиции провели беседы и вручили автомобилистам листовки, в которых содержится информация о пагубном влиянии алкоголя на человека. Кроме того, водителям объяснили, что грозит за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Подмосковная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. По фактам совершения правонарушений (управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях Правил дорожного движения), вы можете обратиться по "телефону доверия" ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.