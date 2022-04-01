В Московской области проводятся рейды по выявлению нетрезвых водителей

В преддверии выходных подмосковная Госавтоинспекция проводит профилактические рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Один из таких рейдов уже прошел на территории городского округа Красногорск.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Павел Лисицын / РИА Новости

В заранее отведенном месте инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали транспортные средства и по визуальным признакам оценивали состояние каждого автомобилиста. С участниками рейда общественники и сотрудники полиции провели беседы и вручили автомобилистам листовки, в которых содержится информация о пагубном влиянии алкоголя на человека. Кроме того, водителям объяснили, что грозит за управление транспортным средством в состоянии опьянения.