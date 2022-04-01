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10 часов назад

В Канаде создали первый национальный электрокар

Motor.ru

Уже в следующем году в рамках крупнейшей выставки потребительской электроники CES, которая традиционно пройдет в Лас-Вегасе, представят первый национальный канадский электрокар. Автомобиль получил название Project Arrow, а к его созданию авторы постарались привлечь максимальное количество местных поставщиков различных компонентов. При этом на выставке дебютирует не серийная версия, как обещали год назад, а лишь прототип.

В Канаде создали первый национальный электрокар
Фото: motor.rumotor.ru

Разработку электрического кроссовера возглавляет Канадская ассоциация производителей автозапчастей (APMA). Главная цель этого проекта — продемонстрировать на международной выставке потенциал национального автопрома. Поэтому к созданию Project Arrow постарались привлечь максимальное количество канадских поставщиков. На данный момент из 500 существующих компаний в проекте уже принимают участие 55.

Руководитель ассоциации Колин Диллон отметил, что к сожалению привлечь к работе над проектом всех поставщиков практически невозможно, равно как невозможно показать весь потенциал канадского автопрома на готовом прототипе. Поэтому для более подробной презентации каждого компонента электрокара будет разработано решение в технологии дополненной реальности, которое подробнее раскроет возможности местных компаний.

Разработкой дизайна поручили заниматься команде студентов из местного университета, они завершили работы еще несколько месяцев назад. Теперь к проекту подключились инженеры, которые воплощают техническую часть работ. По планам все работы должны быть завершены до декабря текущего года, за месяц до презентации.

В конце декабря 2021 года канадская фирма ElectraMeccanica представила сразу три концептуальные версии трехколёсного электрокара Solo. Представленный еще в 2016 году автомобиль получил не только рестайлинговую версию, но и даже грузовую модификацию. Презентация компактных моделей также состоялась в рамках выставки потребительской электроники CES.

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