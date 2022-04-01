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10 часов назад

Dodge открыл вакансию главного по пончикам

Motor.ru

Марка Dodge выбрала десять кандидатов на должность главного по пончикам (Chief Donut Maker, CDM). Впереди их ждут несколько отборочных этапов, после которых список сократится сначала до пяти, а потом и до двух человек. Нового CDM назовут на мероприятии HEMI Day 26 апреля. С ним заключат годовой контракт на 150 тысяч долларов, но за это он должен будет участвовать в светских мероприятиях, общаться со звёздами шоу-бизнеса и именитыми спортсменами. Маленький нюанс: всё это можно совмещать с основной работой.

Dodge открыл вакансию главного по пончикам с зарплатой 1 062 000 рублей в месяц
Фото: Мотор.руМотор.ру

По словам исполнительного директора Dodge Тима Кунискиса, они получили свыше 173 500 заявок на должность CDM. От кандидатов требовалось лишь записать небольшой ролик с доказательством «приверженности духу братьев Додж». Десять финалистов выбрали со всех уголков Соединённых Штатов — и это оказалось очень сложной задачей.

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Впереди кандидатов ждут несколько отборочных этапов, в том числе заезды на гоночном треке с профессиональными пилотами. По их результатам будут выбраны сначала пять, а затем два финалиста. Победителя назовут на мероприятии HEMI Day 26 апреля. С ним заключат годовой контракт на 150 тысяч долларов (12,8 миллиона рублей), согласно которому он обязан будет ездить на Dodge SRT Hellcat и носить брендированную одежду.

Также главный по пончикам станет завсегдатаем светских и тематических мероприятий, где будет выступать в роли амбассадора бренда: общаться со звёздами шоу-бизнеса и именитыми спортсменами. При этом новую работу можно совмещать с основой, что тоже большой плюс.

Тяги много не бывает

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