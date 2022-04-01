Dodge открыл вакансию главного по пончикам с зарплатой 1 062 000 рублей в месяц

Марка Dodge выбрала десять кандидатов на должность главного по пончикам (Chief Donut Maker, CDM). Впереди их ждут несколько отборочных этапов, после которых список сократится сначала до пяти, а потом и до двух человек. Нового CDM назовут на мероприятии HEMI Day 26 апреля. С ним заключат годовой контракт на 150 тысяч долларов, но за это он должен будет участвовать в светских мероприятиях, общаться со звёздами шоу-бизнеса и именитыми спортсменами. Маленький нюанс: всё это можно совмещать с основной работой.
По словам исполнительного директора Dodge Тима Кунискиса, они получили свыше 173 500 заявок на должность CDM. От кандидатов требовалось лишь записать небольшой ролик с доказательством «приверженности духу братьев Додж». Десять финалистов выбрали со всех уголков Соединённых Штатов — и это оказалось очень сложной задачей.
Впереди кандидатов ждут несколько отборочных этапов, в том числе заезды на гоночном треке с профессиональными пилотами. По их результатам будут выбраны сначала пять, а затем два финалиста. Победителя назовут на мероприятии HEMI Day 26 апреля. С ним заключат годовой контракт на 150 тысяч долларов (12,8 миллиона рублей), согласно которому он обязан будет ездить на Dodge SRT Hellcat и носить брендированную одежду.
Также главный по пончикам станет завсегдатаем светских и тематических мероприятий, где будет выступать в роли амбассадора бренда: общаться со звёздами шоу-бизнеса и именитыми спортсменами. При этом новую работу можно совмещать с основой, что тоже большой плюс.