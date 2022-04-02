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10 часов назад

Автолюбителей предупредили о «весенних» штрафах

Елена Прошина

Весенняя грязь и сходящий снег могут обернуться серьезными штрафами и лишением водительских прав. Об этом предупреждает Autonews.

Автолюбителей предупредили о «весенних» штрафах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты портала призвали следить за чистотой номерных знаков. Если они будут запачканы грязью, водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Еще суровее будет наказание, если сотрудник ГАИ решит, что номера были запачканы намеренно. Это штраф в 5000 рублей или лишение прав до трех месяцев. Разбираться в подробностях дела будет суд.

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Кроме того, грязь, лужи и талый снег часто мешают увидеть разметку. За выезд на встречную полосу с пересечением сплошной линии могут лишить прав на 6 месяцев. Если нарушение повторится, срок увеличится до года.

Надо помнить, что с приходом весны число лихачей на дорогах растет. За превышение скорости от 60 до 80 км/ч предусмотрено лишение прав (от 4 до 6 месяцев) или штраф в 2500 рублей.

Если скоростной режим превышен более чем на 80 км/ч, нарушитель рискует лишиться прав на полгода. За повторное нарушение – до года.

Ранее эксперты рассказали о рейтинге иномарок с пробегом (не дороже 500 тысяч рублей) во время кризиса.

Автоновости,ГИБДД,
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