Эксперт рассказал, как избежать фейковых штрафов ГИБДД

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По словам эксперта, автомобилистов могут обмануть с помощью онлайн-сервисов, обещающих предоставить информацию о штрафах, или фейковых бумажных постановлений.

При получении штрафа, необходимо перепроверить информацию на едином портале государственных услуг или на официальном сайте ГИБДД.

Это также можно сделать через официальные ресурсы, действующие в субъектах России, например, в Москве — www.mos.ru. В отдельных случаях информацию можно найти на сайте ФССП.

Юрист отметил, что в постановлении должны быть указаны:

• данные о должностном лице, вынесшем постановление;

• данные о техническом средстве, которое зафиксировало нарушение;

• данные о месте установки технического средства;

• данные о месте и времени, когда было выявлено правонарушение;

• правовое обоснование (со ссылками на соответствующие нормы КоАП РФ);

• дата составления постановления;

• данные о транспортном средстве (марка, модель, государственный регистрационный знак);

• данные о водителе;

• фотография транспортного средства в момент совершения правонарушения;

• платежные реквизиты;

• электронная подпись должностного лица, вынесшего постановление.

Соответствие платежных реквизитов можно проверить на официальном сайте региональной ГИБДД. Получателем платежа должно выступать управление Федерального казначейства.