Эксперт рассказал, как избежать фейковых штрафов ГИБДД

Российский юрист Кирилл Данилов (заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ) рассказал, как избежать фейковых штрафов ГИБДД. Об этом сообщает «Прайм».
По словам эксперта, автомобилистов могут обмануть с помощью онлайн-сервисов, обещающих предоставить информацию о штрафах, или фейковых бумажных постановлений.
При получении штрафа, необходимо перепроверить информацию на едином портале государственных услуг или на официальном сайте ГИБДД.
Это также можно сделать через официальные ресурсы, действующие в субъектах России, например, в Москве — www.mos.ru. В отдельных случаях информацию можно найти на сайте ФССП.
Юрист отметил, что в постановлении должны быть указаны:
• данные о должностном лице, вынесшем постановление;
• данные о техническом средстве, которое зафиксировало нарушение;
• данные о месте установки технического средства;
• данные о месте и времени, когда было выявлено правонарушение;
• правовое обоснование (со ссылками на соответствующие нормы КоАП РФ);
• дата составления постановления;
• данные о транспортном средстве (марка, модель, государственный регистрационный знак);
• данные о водителе;
• фотография транспортного средства в момент совершения правонарушения;
• платежные реквизиты;
• электронная подпись должностного лица, вынесшего постановление.
Соответствие платежных реквизитов можно проверить на официальном сайте региональной ГИБДД. Получателем платежа должно выступать управление Федерального казначейства.
«Если полученное постановление отвечает всем вышеизложенным критериям, то в подлинности назначенного штрафа можно не сомневаться», - заключил Данилов.