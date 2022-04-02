Geely привезла в Беларусь партию седанов с начинкой Volvo

Фирма Geely привезла в Беларусь опытную партию седанов Preface, построенных вокруг платформы Volvo CMA и оснащённых шведскими турбомоторами Drive-E. Профильный форум «Джили Клуб» утверждает, что в Беларусь ввезли два десятка седанов: они поступят в свободную продажу через дилерскую сеть. Цель Geely — оценить потребности рынка и спрос на новинку; о локализации производства на местном заводе «БелДжи» речи пока не идёт.

Geely Preface дебютировал в августе 2020 года. Речь идёт о бизнес-седане длиной 4785 миллиметров и колёсной базой 2800 миллиметров, то есть Preface соразмерен Toyota Camry. Основа китайской модели — переднеприводная платформа CMA, под капотом бензиновый 190-сильный (300 Нм) 2,0-литровый турбомотор Volvo Drive-E.

Инсайдеры утверждают, что в Беларусь привезли седаны насыщенного серого, бирюзового и красного цветов, то есть ставку сделали на привлекающие внимание оттенки. Впрочем, интерес покупателей к новинке будет зависеть от оснащения и цен, а они пока не объявлены. В Поднебесной Geely Preface стоит от 113 700 до 152 700 юаней (эквивалент 18-24 тысяч долларов или 1,5-2,0 миллиона рублей).