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4 часа назад

Geely привезла в Беларусь опытную партию седанов с начинкой Volvo

Motor.ru

Фирма Geely привезла в Беларусь опытную партию седанов Preface, построенных вокруг платформы Volvo CMA и оснащённых шведскими турбомоторами Drive-E. Профильный форум «Джили Клуб» утверждает, что в Беларусь ввезли два десятка седанов: они поступят в свободную продажу через дилерскую сеть. Цель Geely — оценить потребности рынка и спрос на новинку; о локализации производства на местном заводе «БелДжи» речи пока не идёт.

Geely привезла в Беларусь партию седанов с начинкой Volvo
Фото: Motor.ruMotor.ru

Geely Preface дебютировал в августе 2020 года. Речь идёт о бизнес-седане длиной 4785 миллиметров и колёсной базой 2800 миллиметров, то есть Preface соразмерен Toyota Camry. Основа китайской модели — переднеприводная платформа CMA, под капотом бензиновый 190-сильный (300 Нм) 2,0-литровый турбомотор Volvo Drive-E.

Инсайдеры утверждают, что в Беларусь привезли седаны насыщенного серого, бирюзового и красного цветов, то есть ставку сделали на привлекающие внимание оттенки. Впрочем, интерес покупателей к новинке будет зависеть от оснащения и цен, а они пока не объявлены. В Поднебесной Geely Preface стоит от 113 700 до 152 700 юаней (эквивалент 18-24 тысяч долларов или 1,5-2,0 миллиона рублей).

В 2022 году фирма Geely планировала локализовать на белорусском заводе «БелДжи» бюджетный седан с механической коробкой передач, но Preface под это описание не подходит. Что касается российского рынка, то нам седаны пока не обещаны вовсе.

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