Водителей предупредили о принудительном техосмотре

ГИБДД начнет отправлять автомобили на принудительный техосмотр с 1 марта 2023 года. Это произойдет, если инспектор обнаружит серьёзную неисправность, которая угрожает безопасности движения.

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Новые правила прописаны в соответствующем проекте федерального закона. В случае принятия поправок, они начнут действовать с 1 марта 2023 года, сообщает РБК.

Перечислены причины, по которым машина может подлежать принудительному техосмотру. Это неисправность тормозной системы, рулевого управления, фар, стоп-сигналов, поворотников, габаритных огней, несоответствие покрышек и колёс установленным требованиям и незарегистрированный тюнинг.

Если неисправности еще серьезнее, инспектор ГИБДД в течение суток обязан внести данные в информационную систему МВД. Действующая диагностическая карта автоматически аннулируется.

Если машиной владеет лицо, не подлежащее обязательному техосмотру, то в системе появится отметка о необходимости обязательной проверки. Чтобы устранить неисправности, есть всего неделя. В противном случае машину снимут с учёта