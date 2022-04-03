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5 часов назад

Водителей предупредили о принудительном техосмотре

Майк Габриелян

ГИБДД начнет отправлять автомобили на принудительный техосмотр с 1 марта 2023 года. Это произойдет, если инспектор обнаружит серьёзную неисправность, которая угрожает безопасности движения.

Водителей предупредили о принудительном техосмотре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые правила прописаны в соответствующем проекте федерального закона. В случае принятия поправок, они начнут действовать с 1 марта 2023 года, сообщает РБК.

Перечислены причины, по которым машина может подлежать принудительному техосмотру. Это неисправность тормозной системы, рулевого управления, фар, стоп-сигналов, поворотников, габаритных огней, несоответствие покрышек и колёс установленным требованиям и незарегистрированный тюнинг.

Если неисправности еще серьезнее, инспектор ГИБДД в течение суток обязан внести данные в информационную систему МВД. Действующая диагностическая карта автоматически аннулируется.

Если машиной владеет лицо, не подлежащее обязательному техосмотру, то в системе появится отметка о необходимости обязательной проверки. Чтобы устранить неисправности, есть всего неделя. В противном случае машину снимут с учёта

Автомобиль можно будет эксплуатировать при незначительных нарушениях.

Автоновости,ГИБДД,
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