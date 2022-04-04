Chery привезет в Узбекистан дешевый седан, которого нет в России

Фирма Chery привезёт в Узбекистан дешевый седан, которого нет в России. Во втором полугодии покупателям из соседней страны предложат Arrizo 6 Pro — экспортную версию Chery Arrizo 5 Plus. Основа новинки — простая платформа M1X с передними стойками McPherson и задней балкой, под капотом 1,5-литровый турбомотор в сочетании с вариатором. Помимо седана в Узбекистане будут продавать кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro.

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Китайская марка Chery планировала выйти на рынок Узбекистана осенью 2022 года, но снижение таможенных пошлин ускорит экспансию, и первые новинки должны появиться в салонах Ташкента летом. Ставку сделают на знакомые россиянам кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, обновлённый Tiggo 4 Pro (у нас пока продаётся дорестайлинговая версия), а также седан Arrizo 6 Pro.

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Под именем Arrizo 6 Pro в Узбекистан привезут упрощенный седан Arrizo 5 Plus. Для россиян это событие может быть интересным, ведь у нас эта модель тоже запатентована, хотя в плане Chery на 2022 год её нет.

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Chery Arrizo 6 Pro может составить конкурецию Hyundai Elantra и Toyota Corolla. В активе китайского седана длиной 4675 миллиметров 147-сильный турбомотор 1.5, вариатор с имитацией 9 передач, богатое оснащение (у топ-версии есть цифровая приборная панель, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и панорамная крыша), а главное — доступная цена.