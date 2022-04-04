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7 часов назад

Chery привезет в Узбекистан дешевый седан, которого нет в России

Motor.ru

Фирма Chery привезёт в Узбекистан дешевый седан, которого нет в России. Во втором полугодии покупателям из соседней страны предложат Arrizo 6 Pro — экспортную версию Chery Arrizo 5 Plus. Основа новинки — простая платформа M1X с передними стойками McPherson и задней балкой, под капотом 1,5-литровый турбомотор в сочетании с вариатором. Помимо седана в Узбекистане будут продавать кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro.

Chery привезет в Узбекистан дешевый седан, которого нет в России
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Китайская марка Chery планировала выйти на рынок Узбекистана осенью 2022 года, но снижение таможенных пошлин ускорит экспансию, и первые новинки должны появиться в салонах Ташкента летом. Ставку сделают на знакомые россиянам кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, обновлённый Tiggo 4 Pro (у нас пока продаётся дорестайлинговая версия), а также седан Arrizo 6 Pro.

autohome.com.cn

Под именем Arrizo 6 Pro в Узбекистан привезут упрощенный седан Arrizo 5 Plus. Для россиян это событие может быть интересным, ведь у нас эта модель тоже запатентована, хотя в плане Chery на 2022 год её нет.

autohome.com.cn

Chery Arrizo 6 Pro может составить конкурецию Hyundai Elantra и Toyota Corolla. В активе китайского седана длиной 4675 миллиметров 147-сильный турбомотор 1.5, вариатор с имитацией 9 передач, богатое оснащение (у топ-версии есть цифровая приборная панель, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и панорамная крыша), а главное — доступная цена.

Прайс-лист для Узбекистана ещё не опубликован, но в Китае за Arrizo 5 Plus просят от 76 900 до 99 900 юаней (эквивалент 12-16 тысяч долларов или 1,0-1,3 миллиона рублей). Впрочем, дешевизна модели в Поднебесной не означает, что ценники на экспортных рынках останутся столь же привлекательными. Например, в России все Chery резко подорожали после начала «военной спецоперации».

Автоновости,Hyundai Elantra,Toyota Corolla,Chery,Hyundai,Toyota,
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