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6 часов назад

Европейский Ford Mondeo отправлен в отставку без преемника

Motor.ruиещё 1

Европейский Ford Mondeo отправлен в отставку без преемника, сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport. Сборка Mondeo четвёртого поколения на заводе «голубого овала» в Валенсии была свёрнута на прошлой неделе, так что модель продержалась на конвейере без малого тридцать лет. Пик продаж Mondeo пришёлся на 2015 год, но с тех пор спрос на семейство среднеразмерных седанов и универсалов снизился почти в шесть раз.

Европейский Ford Mondeo отправлен в отставку без преемника
Фото: © Ford Mondeo образца 1993 года© Ford Mondeo образца 1993 года

Концерн Ford предупредил о скорой отставке Mondeo за год, так что сам факт окончания производства американцы подчёркивать не стали. В качестве основной причины маркетологи называли «меняющиеся предпочтения покупателей» — клиенты готовы переплатить за кроссоверы и электромобили.

Прямого наследника у Mondeo не будет, а завод в Валенсии переориентируют на выпуск гибридных силовых установок. Место Mondeo в европейской линейке Ford со временем может занять вседорожник — по неофициальным данным, речь идёт о кросс-купе Evos. Если Ford Evos перестанет быть китайским эксклюзивом, то гамма силовых установок расширится.

На китайском рынке Ford Mondeo до сих пор успешен, поэтому в этом году в Поднебесной дебютировал седан пятого поколения — модель разработали силами научно-технического центра Changan-Ford, а экспортные поставки даже не рассматриваются.

Автоновости,Ford Mondeo,Ford,
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