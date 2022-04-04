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2 часа назад

Заводы Volkswagen в России могут возобновить работу к лету

Газета.Ru

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в начале или середине лета этого года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Заводы Volkswagen в России могут возобновить работу к лету
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Производство было остановлено 3 марта из-за проблем с поставками комплектующих.

"Поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию", - пояснил источник.

16 марта Volkswagen вынужден был приостановить работу некоторых заводов по всей Европе. Дефицит полупроводников в автопроме возник в конце 2020 года во время остановки профильных заводов в периоды изоляции из-за коронавируса. Нехватка этих комплектующих, по мнению экспертов, будет ощущаться до 2022-2023 года.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как кризис поставок автокомпонентов и сырья из России и Украины отразился на мировом автопроме.

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