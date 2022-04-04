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7 часов назад

Названа сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов

Газета.Ruиещё 5

В прошлом году ГИБДД собрала 100 млрд рублей штрафов с помощью дорожных камер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Названа сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что всего было вынесено более 160 млн постановлений. в Московской области водителей оштрафовали на 41 млрд руб.

Отмечается, что оплачена лишь половина из выписанных штрафов.

Штрафы с камер растут не из-за увеличения водителями числа нарушений, а из-за современных алгоритмов и нейросетевых технологий, подчеркнул координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он отметил, что новые технологии помогают выявить больше совершаемых нарушений.

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