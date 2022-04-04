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9 часов назад

СМИ: Volkswagen возвращается в Россию

Елена Прошина

Заводы Volkswagen Group в России могут возобновить работу летом 2022 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников, знакомых с планами компании.

СМИ: Volkswagen возвращается в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Производство в Калуге и Нижнем Новгороде может возобновиться в июне — июле текущего года. Сотрудникам официально объявляли, что простой будет до 12 мая. Однако, по подтвержденным прогнозам источников издания, приостановка продлится до июля включительно из-за задержек поставок некоторых компонентов из-за границы.

Транзит запчастей через Украину невозможен, а Польша не пропускает груз, поэтому обсуждается доставка комплектующих в Стамбул, а затем через Грузию в Россию. Руководство компании надеется решить этот вопрос к середине мая.

На время простоя сотрудники в России будут получать зарплату минимум до середины апреля.

Volkswagen ведет сборку автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде. Производство на заводах было приостановлено 3 марта из-за проблем с поставками комплектующих, которые импортировали из Украины.

Ранее работу приостановил завод Volkswagen в Братиславе из-за отсутствия электронных компонентов от украинских поставщиков.

Автоновости,Volkswagen,
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