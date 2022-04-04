Замена ПАЗикам? В России представили автобус новой модели

Компания «Волгабас» показала новый городской автобус малого класса.

Фото: «Волгабас» «Волгабас»

Полунизкопольный «Волгабас-4298» рассчитан на перевозку 49 пассажиров. Примерно такой же вместимостью обладают автобусы ПАЗ, но новинка скорее будет конкурировать не с ними, а с похожей по формату городской моделью МАЗ-206.

В салоне — 22 места для сидения

«Волгабас» оснащается китайским двигателем Weichai (дизельным или газовым) и автоматической коробкой передач. Как уточняет сайт Drom.ru, первая партия машин получит автоматы американской марки Allison, но конструкция позволяет использовать и коробки других производителей. Мосты — тоже импортные, марки Dana.

«Волгабас»

Проектированием новой модели занималось конструкторское бюро в городе Волжском, на родине компании «Волгабас», а производство организуют на заводе в городе Владимире. Фирма «Питеравто» из Санкт-Петербурга уже заказала 545 автобусов «Волгабас-4298» для работы на городских маршрутах.