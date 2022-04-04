Камеры оштрафовали российских водителей на 100 млрд рублей

В 2021 в России было вынесено более 160 млн штрафов с помощью дорожных камер, а их общая сумма впервые превысила 100 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные МВД пишет «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, проанализировавшего статистику ГИБДД, всего за 2021 год было вынесено 179,5 млн штрафов, что на 9,6% больше, чем в 2020 году. При этом с помощью дорожных камер наложено 160,7 млн взысканий на общую сумму 104,1 млрд руб.

Наибольшее число штрафов с камер видеонаблюдения пришлось на Москву - 30,7 млн и Московскую область - 28,9 млн, общие суммы составили 23,7 млрд и 18 млрд рублей соответственно.

Также, согласно статистике ГИБДД, по итогам года выросла платежная дисциплина: было оплачено 56,6% из вынесенных постановлений, что на 5,6% больше, чем в 2020 году, отмечает издание.

При этом на 76% увеличилось число прекращенных дел об административных правонарушениях, которые так и не превратились в штрафы. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько связал такой рост числа обжалований с повышением общей юридической грамотности водителей и с появлением соответствующего сервиса на портале госуслуг.

«К сожалению, наверняка есть и вторая, более прозаическая причина — в целом резкое снижение качества работы низового звена сотрудников ГИБДД, тех самых, которые и выносят большинство штрафов. Соответственно, появилось больше оснований для успешного обжалования», - констатировал он.