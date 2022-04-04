Камеры оштрафовали российских водителей на 100 млрд рублей

В 2021 в России было вынесено более 160 млн штрафов с помощью дорожных камер, а их общая сумма впервые превысила 100 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные МВД пишет «Коммерсант».
По информации издания, проанализировавшего статистику ГИБДД, всего за 2021 год было вынесено 179,5 млн штрафов, что на 9,6% больше, чем в 2020 году. При этом с помощью дорожных камер наложено 160,7 млн взысканий на общую сумму 104,1 млрд руб.
Наибольшее число штрафов с камер видеонаблюдения пришлось на Москву - 30,7 млн и Московскую область - 28,9 млн, общие суммы составили 23,7 млрд и 18 млрд рублей соответственно.
Также, согласно статистике ГИБДД, по итогам года выросла платежная дисциплина: было оплачено 56,6% из вынесенных постановлений, что на 5,6% больше, чем в 2020 году, отмечает издание.
При этом на 76% увеличилось число прекращенных дел об административных правонарушениях, которые так и не превратились в штрафы. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько связал такой рост числа обжалований с повышением общей юридической грамотности водителей и с появлением соответствующего сервиса на портале госуслуг.
«К сожалению, наверняка есть и вторая, более прозаическая причина — в целом резкое снижение качества работы низового звена сотрудников ГИБДД, тех самых, которые и выносят большинство штрафов. Соответственно, появилось больше оснований для успешного обжалования», - констатировал он.
Ранее, по итогам 2020 года ГИБДД было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью дорожных камер — на 19,2% больше, чем годом ранее. Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).