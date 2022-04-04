Стоимость новых автомобилей в марте в среднем повысилась на 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Коммерсанта», проведенного среди дилеров, и данные «Автостата».

Отмечается, что цены у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, поднялись на 35–45%. Дистрибуторы убирают розничные рекомендованные цены с сайтов в связи с нестабильностью курса и необходимостью частого пересмотра прайс-листов.

В марте два раза дорожала Lada — АвтоВАЗ поднял стоимость на 11–47% в зависимости от модели и комплектации, следует из данных «Автостата». Цена самой популярной иномарки Kia повышалась на 24–39%. По словам директора «Авилон Мерседес-Бенц» Рената Тюктеева на 50–60% росли цены на автомобили верхнего ценового сегмента.

То, что дилеры получили от производителей неделю назад, является основным товарным запасом на месяцы работы, указал эксперт. По его словам, данная ситуация отразилась на стоимости. Складских запасов дилеров должно хватить на два-пять месяцев, заявил Тюктеев.

«По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет», - подчеркнул он.

Продажи в марте сократились примерно на 60%, заявил гендиректор ГК «Автодом» (специализируется на премиальных брендах) Андрей Ольховский. Он полагает, что в апреле сохранится тренд на снижение. В случае сохранения ключевой ставки падение может составить 70%.