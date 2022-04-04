Нарушивших правила в Беларуси водителей-россиян накажут в РФ по законам РБ

Правительство утвердило постановление о представлении президенту на подпись соглашения между двумя странами о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях. Из документа, в частности, следует, что российских водителей, нарушивших ПДД в Беларуси, будут наказывать по законам этой страны. А они не столь гуманны, как российские.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Понятно, что до того момента, как президенты это соглашение подпишут, оно действовать не будет. Но вероятность его скорого подписания уже обусловлена принятием соответствующего постановления правительства. Чем это грозит автомобилистам?

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Ответ прост. У нас уже действует аналогичное соглашение по нетрезвым водителям. Покажем на его примере. Так, например, попался в Беларуси российский водитель в нетрезвом виде. В РБ за это грозит три года лишения прав, а в России - от 1,5 до 2 лет. При этом решение в Беларуси принимает не суд, а начальник ГАИ района. И вот принял он такое решение, это решение направлено в Россию, а наши его исполняют. То есть российский водитель будет лишен прав именно на три года, а не на полтора-два. И штраф заплатит по белорусским меркам в пересчете в рубли. И это уже сейчас работает.

А после того, как президент подпишет соответствующее соглашение, это будет работать по всем остальным статьям, предусматривающим ответственность за нарушения Правил дорожного движения. Причем для российских водителей, совершивших нарушение в Беларуси по их статьям, а для белорусов, нарушивших правила в России - по статьям российского КоАП.

Единственное исключение. Если российских водитель совершит в Беларуси нарушение, которое не предусмотрено российским КоАП, ответственности он не понесет. Равно как белорусский водитель при таких же условиях.

По данным МВД, за прошлый год только 65 российских водителей были привлечены к ответственности в России за управление в нетрезвом виде в Беларуси. Но это объясняется еще и каналами направления таких административных дел. Некоторые из них идут напрямую в подразделения МВД по месту жительства. Некоторые - вообще через МИД. И еще один нюанс: штрафы за российских нарушителей в Белоруссии будут поступать в бюджеты по их месту проживания. Равно как и в противоположном случае.

Комментарий

Сергей Бургазлиев , автомобильный эксперт, независимый консультант по автопрому: