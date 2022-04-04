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3 часа назад

Сотни тысяч Ford отзывают из-за двух опасных дефектов

Motor.ru

Компания Ford объявила о масштабном отзыве в США, который затронул 700 тысяч автомобилей семи моделей. Судя по документам Североамериканского национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA), речь идет о двух отдельных кампаниях, связанных с опасными дефектами – риском возгорания и некорректной работой модуля управления тормозами прицепа. Проверку инициировали после сообщений о нескольких инцидентах.

Сотни тысяч Ford отзывают из-за двух опасных дефектов
Фото: Motor.ruMotor.ru

Первая сервисная акция объединяет 345 451 автомобиль двух моделей: Ford Escape, выпущенные с 19 ноября 2018 года по 1 марта 2022 года, и Ford Bronco Sport, собранные с 5 февраля 2020 года по 4 марта 2022 года. Сколько автомобилей каждой модели подпали под акцию, не разглашается.

На Escape и Bronco обнаружили риск утечки моторного масла: на автомобилях с 1,5-литровым мотором может треснуть корпус маслоотделителя. Масло может скопиться и попасть на горячие детали, что может привести к возгоранию в моторном отсеке.

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Вторая кампания затронула 391 836 автомобилей Ford F-150, Maverick, Expedition и Super Duty, а также Lincoln Navigator. На указанных моделях может неправильно работать модуль управления тормозами прицепа, оснащенного электрической или электрогидравлической тормозной системой. Это может привести к увеличению тормозного пути прицепа и, как следствие, к аварии.

Похожую по масштабу акцию Ford объявил в мае 2021 года: тогда в сервис направили 661 тысячу Explorer. Из-за ослабления креплений на внедорожниках могут оторваться багажные рейлинги и стать причиной ДТП. В Ford заявили, что владельцы способны самостоятельно обнаружить ослабленные соединения и устранить проблему, однако NHTSA настояло на отзыве.

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