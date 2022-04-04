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2 часа назад

У кубинцев возникли проблемы с Lada из-за отсутствия запчастей

Газета.Ru

Владеющие российскими автомобилями жители Кубы стали испытывать нехватку запчастей для своих машин, сообщает Independet.

На Кубе возникли проблемы с Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, перебои с поставками запчастей на Кубу начались из-за введения западных санкций против России, а также в связи с приостановкой авиасообщения между двумя странами.

На сегодняшний день основная часть кубинского автопарка состоит из грузовиков, автобусов, легковых автомобилей, а также тракторов, произведенных в России. Для их обслуживания ежедневно требуются запчасти.

Что касается легковых автомобилей, по данным издания, на Кубе насчитывается от 80 тыс. до 100 тыс. автомобилей Lada и за последнее время спрос на запчасти для этих машин увеличился на 80%.

В марте 2022 года стало известно, что компания «КамАЗ» перейдет на выпуск классических грузовиков из российских компонентов и узлов в связи с дефицитом импортных запчастей. Без некоторых зарубежных компонентов КамАЗ не сможет выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

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