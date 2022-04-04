BYD отказывается от выпуска машин с ДВС

Крупнейший в Китае автопроизводитель, компания BYD, заявила, что с прошлого месяца прекратила производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и теперь выпускает только электромобили и гибридные машины.

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В будущем BYD планирует сосредоточиться на производстве «чистых» электромобилей и подключаемых гибридов, - недавно заявили представители компании. Таким образом, автопроизводитель реализует работу в рамках правительственных планов. Напомним, что ранее Пекин заявил о намерении увеличить в ближайшие годы потребление экологически чистой энергии.

В марте этого года BYD продал 104 878 машин, работающих на альтернативных источниках (против 24 218 ед. годом ранее), что стало самым высоким показателем продаж компании за месяц в ее истории. В структуре мартовских продаж компании BYD на электромобили пришлось 53 664 ед., на подключаемые гибриды — 50 674 ед., а на коммерческие авто (с электроприводом или с гибридной силовой установкой) — 540 ед.