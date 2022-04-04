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8 часов назад

Audi хочет купить долю в McLaren за 650 миллионов евро

Motor.ru

Компания Audi, входящая в концерн Volkswagen Group, все еще планирует приобрести долю в производителе спорткаров McLaren. Немцы решили пересмотреть свое предложение и увеличили сумму с 450 миллионов до 650 миллионов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкое издание Automobilwoche. Поводом для этого послужил прошлогодний отказ от сделки со стороны McLaren: руководство британской марки сочло изначальный объем инвестиций недостаточным.

Audi хочет купить долю в McLaren
Фото: Motor.ruMotor.ru

В качестве первого шага Audi намерена вложиться в команду Формулы-1 McLaren Racing, которая в марте обзавелась поддержкой Google. Инвестиции в самого производителя спортивных автомобилей запланированы на второй этап сделки. Сообщается, что обе стороны собираются подписать письмо о намерениях в понедельник.

Информация о том, что Audi хочет купить McLaren вместе с командой Формулы-1, появилась в ноябре прошлого года, однако предложенная сумма показалась британцам слишком низкой.

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Также среди потенциальных покупателей значилась BMW, причем баварцев с McLaren уже связывает соглашение о совместной разработке архитектуры для электрокаров, подписанное в марте. Однако, по данным источников, оно не имеет обязательной силы и может быть расторгнуто в случае заключения сделки с Audi.

В 2020 году стало известно о серьезных финансовых проблемах McLaren, доходы которой резко сократились из-за падения продаж и отмены гоночных соревнований на фоне пандемии. Год назад компания продала роскошную штаб-квартиру в Уокинге, выручив 170 миллионов фунтов – на 30 миллионов меньше, чем ожидалось.

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