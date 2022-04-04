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5 часов назад

Женевский автосалон вернется после трехлетнего перерыва

Motor.ru

Международный автосалон в Женеве возвращается. Согласно официальному заявлению в Facebook, он откроет двери для публики в 2023 году с 14 по 19 февраля. Это будет первый автосалон в Женеве с начала пандемии: в 2020 году одно из крупнейших автомобильных мероприятий мира было отменено из-за коронавируса всего за несколько дней до начала. Та же судьба постигла шоу 2021 года, а в 2022-м его решили не отменять, а перенести – на начало 2023 года.

Женевский автосалон вернется после трехлетнего перерыва
Фото: Motor.ruMotor.ru

Автосалон в Женеве традиционно проводился в марте. В 2020 году на весну пришлась первая волна пандемии, которая вынудила организаторов отменить мероприятие из-за запрета властей на массовые мероприятия, а участников – провести запланированные премьеры онлайн. Отмена следующего автосалона в 2021 году подогрела слухи о возможном конце женевского моторшоу, которое проводилось с 1905 года.

Однако осенью того же года стало известно, что автосалон перенесли на 2023 год. Теперь же организаторы раскрыли даты, а также пообещали, что возрожденное мероприятие окажется «более захватывающим» и эффектным, чем в допандейминую эпоху. Возможно, речь идет о некой корректировке формата события, но никаких подробностей пока нет.

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Последний на сегодняшний день автосалон в Женеве прошел в 2019 году: на него приехали 184 компании, а число гостей мероприятия превысило 600 тысяч человек.

Незадолго до новостей из Женевы появилась официальная информация о переносе автосалона в Пекине, который был запланирован на конец апреля. Его отложили из-за новой вспышки COVID-19 в Китае, которая также вынудила ввести локдаун в Шанхае и остановить конвейер местной фабрики Tesla. Новые даты проведения пекинского моторшоу пока не объявлены.

Женевский автосалон 50 лет назад

Автоновости,Tesla,
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