Женевский автосалон вернется после трехлетнего перерыва

Международный автосалон в Женеве возвращается. Согласно официальному заявлению в Facebook, он откроет двери для публики в 2023 году с 14 по 19 февраля. Это будет первый автосалон в Женеве с начала пандемии: в 2020 году одно из крупнейших автомобильных мероприятий мира было отменено из-за коронавируса всего за несколько дней до начала. Та же судьба постигла шоу 2021 года, а в 2022-м его решили не отменять, а перенести – на начало 2023 года.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Автосалон в Женеве традиционно проводился в марте. В 2020 году на весну пришлась первая волна пандемии, которая вынудила организаторов отменить мероприятие из-за запрета властей на массовые мероприятия, а участников – провести запланированные премьеры онлайн. Отмена следующего автосалона в 2021 году подогрела слухи о возможном конце женевского моторшоу, которое проводилось с 1905 года.

Однако осенью того же года стало известно, что автосалон перенесли на 2023 год. Теперь же организаторы раскрыли даты, а также пообещали, что возрожденное мероприятие окажется «более захватывающим» и эффектным, чем в допандейминую эпоху. Возможно, речь идет о некой корректировке формата события, но никаких подробностей пока нет.

Последний на сегодняшний день автосалон в Женеве прошел в 2019 году: на него приехали 184 компании, а число гостей мероприятия превысило 600 тысяч человек.