Росстандарт может наказать автокомпании за отказ отзывать автомобили

Из-за дефицита запчастей страдает не только гарантийное обслуживание, но и устранение заводских дефектов

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«За неисполнение согласованной отзывной кампании предусмотрена административная ответственность по статье 14.46.2 КоАП РФ», — Росстандарт.

Росстандарт предупредил автомобильные компании о необходимости отзывать машины по отзывным кампаниям. Как стало известно «Max-Cars», появляются первые сообщения об отказе устранять заводские дефекты из-за дефицита запчастей в России. Такие компании рискуют получить протокол по административной статье 14.46.2 КоАП РФ. А это штраф до 1 млн рублей или даже приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Об одном из случаев отказа обслуживания машины по отзывной кампании рассказала автоблогер Елена Лисовская. Ее подруга приехала к дилеру на BMW X7, где заявили, что запчасти запрещены для поставки в страну. А значит, ремонта по отзывной кампании не будет. Примерно такой же ответ был по гарантийному ремонту. Но за 300 тысяч рублей автомобиль согласились ремонтировать.

Решение ситуации только в судебном порядке, изначально с досудебными претензиями. Как отмечает Антон Шапарин из Национального автосоюза, уже есть группы юристов, которые готовятся судиться с автомобильными компаниями. А пока стоит ждать снижения безопасности на российских дорогах.