Подержанный Land Cruiser 300 продали в два раза дороже нового

В Японии состоялась довольно необычная сделка — подержанный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продали в два раза дороже нового. Автомобиль, выпущенный в августе 2021 года, продали за 15 миллионов иен (или около 10,3 миллиона рублей по текущему курсу), в то время как у дилера ценник на точно такую же модель составляет около 7,7 миллиона иен. Причиной подобной сделки называют дефицит новых автомобилей, включая Land Cruiser, по-прежнему сохраняющийся в Японии.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В Японии спрос на Toyota Land Cruiser 300 в несколько раз превышает преложение — очередь за новыми внедорожниками растянулась уже на четыре года. Именно поэтому сейчас многие поклонники модели готовы переплатить внушительную сумму ради того, чтобы получить автомобиль сразу, а не через несколько лет.

При этом Toyota ожидала подобного всплеска спекуляций и каждый покупатель нового «Крузака» должен был подписать бумагу, согласно которой он не может продать внедорожник в течение первого года владения.

Некий покупатель из Японии отдал 15 миллионов иен за топовый внедорожник в исполнении GR Sport, оснащенным 415-сильным V6 с двойным турбонаддувом. Помимо этого автомобиль укомплектован пакетом дополнительного оборудования, который в переводе на рубли обошелся примерно в 700 тысяч. У дилера такой автомобиль стоит около 7,7 миллиона иен. Таким образом, подержанный экземпляр продали в два раза дороже новой машины.