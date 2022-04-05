Chery и Huawei выпустят совместный кроссовер

Chery показала серию фотографий нового кроссовера Dasheng, который войдет в модельный ряд суббренда Jetour. Модель получила зауженные ДХО, массивный бампером и решетку радиатора во всю ширину передка, в которую интегрированы блок-фары. О «технике» вседорожника известно лишь, что планируются гибридные силовые установки, а вот электроникой его обеспечит китайский техногигант Huawei, для которого участие в автомобильных проектах не в новинку.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Внешне Dasheng почти полностью копирует шоу-кар Х-1, показанный в конце прошлого года, а крупной решеткой радиатора, формой капота и покатой крышей напоминает Lamborghini Urus. Однако по габаритам китайский кроссовер заметно уступает «Урусу»: его длина составит порядка 4,5 метра против 5,1 у Lamborghini. Размерность колесных дисков – 20 дюймов.

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От Huawei вседорожнику достанутся проекционный дисплей с функцией дополненной реальности (AR) и мультимедийная система, а также автопилот третьего уровня по шкале SAE, который позволяет убирать руки с руля. Пока такую систему сертифицировала только одна компания – Mercedes-Benz. Двери можно будет отпирать бесконтактно при помощи смартфона и технологии Near field communication (NFC).

Название кроссовера Dasheng переводится с китайского как «Великий мудрец». Как уточняют «Китайские автомобили», это один из титулов царя обезьян Сунь Укуна – протагониста романа «Путешествие на Запад» писателя XVI века У Чэнъэня.

В основу нового Jetour, вероятно, ляжет архитектура Kunpeng материнской Chery, которая предполагает использование как двигателей внутреннего сгорания, так и гибридных силовых установок. Ранее кроссоверу прочили установку от Tiggo 8 Plus Kunpeng e+ с суммарной отдача на уровне 462 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента, однако подтвержденных данных о «начинке» Dasheng пока нет.

Полноценный дебют новинки должен состояться до конца весны, а выход на рынок – в третьем квартале 2022 года.