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28 минут назад

Ford приостановит выпуск модели Fiesta из-за нехватки запчастей

Газета.Ruиещё 1

Компания Ford планирует приостановить выпуск автомобилей Fiesta на своем заводе в Кельне (Германия) до 25 апреля из-за нарушения цепочки поставок. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на пресс-службу Ford.

Ford приостановит выпуск модели Fiesta
Фото: GIMSGIMS

В компании не раскрыли информацию о причинах приостановки выпуска модели, однако по данным издания, автопроизводитель испытывает трудности с поиском новых компонентов для производства машин. Отмечается, что речь идет о жгутах, которые выпускали закрывшиеся электромонтажные заводы Украины.

Ранее Ford уже неоднократно приостанавливал производство на заводе в Кельне в связи с нехваткой полупроводников. На сегодняшний день эта проблема также сохраняется актуальной для компании.

В начале марта компания Ford сообщила, что приостанавливает деятельность в России.

Выпуск и продажа легковых автомобилей Ford на российском рынке прекратились в 2019 году. Позже на рынке была представлена одна модель — производство коммерческих Ford Transit было налажено на заводе в Елабуге по технологии полного цикла. В линейку входили цельнометаллический фургон, автобус и шасси (всего предлагалось более 140 различных модификаций).

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