В РФ предложили упростить продажу авто с пробегом дилерами

Российские сенаторы предложили отменить двойное взимание НДС при продаже автомобиля с пробегом. Как пишут «Известия», в первую очередь это поможет дилерам, которые смогут получить дополнительный заработок.
Законопроект, разработанный сенатором Андреем Кутеповым, направлен премьер-министру Михаилу Мишустину.
Если законопроект будет принят, при перепродаже автомобилей и мотоциклов, в том числе между дилерами, налоговая база будет определяться «как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных авто и мотоциклов с учетом налога». Такой же механизм сейчас применяется при перепродаже авто с пробегом дилером физическому лицу.
Благодаря этому документу при продаже авто в трейд-ин через официальных дилеров россиянам станут доступны обязательное техническое обслуживание и предпродажная подготовка. Авторы законопроекта считают, что также увеличится выбор машин в регионах, а доля дилеров на вторичном рынке вырастет до 30–35 процентов.
Кроме того, вырастут налоговые отчисления: в 2022-м бюджет может получить дополнительно 4,87 млрд рублей, а в 2023-м - 13,9 млрд.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в будущем дилеры, возможно, снизят цены на авто с пробегом или будут нести «некую ответственность в гарантийной форме».
Глава сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль объяснил, что при продаже новых машин первичный НДС закладывается в стоимость товара.
«На вторичном рынке ситуация иная и не самая благоприятная. Если дилер приобретает машину с пробегом у физического лица, то он не платит НДС. А в случае купли-продажи между юридическими лицами второй покупатель вынужден платить НДС с полной стоимости автомобиля. А к вычету может предъявить только НДС со своей наценки», - отметил он.
Из-за этого итоговая стоимость авто становится заметно выше среднерыночной и его сложнее продать.
Осенью 2021 года количество запрошенных россиянами кредитов на авто с пробегом впервые в истории превысило число заявок на новые машины - 402,8 тысячи против 328,6 тысячи. Эксперты объясняли это дефицитом новых авто (он возник из-за нехватки комплектующих в пандемию), ростом цен и снижением доходов населения.