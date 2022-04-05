Автопром Германии готовится к худшему сценарию

Автомобильная промышленность ФРГ готовится к худшему сценарию из-за возможного введения эмбарго на российский газ. Об этом изданию Süddeutsche Zeitung рассказал управляющий директор ассоциации немецких автопроизводителей и поставщиков Андреас Раде.
По его словам, цепочки поставок немецкого автопрома уже находятся в состоянии серьезной нагрузки, но остановка поставок газа может привести к гораздо более тяжелым последствиям.
"Тогда произойдет значительное снижение производства автомобилей в Германии. Это может привести к увеличению сроков поставки для покупателей автомобилей. Но, конечно же, речь идет также о рабочих местах, которые мы должны обеспечить", - приводит газета слова Раде.
По данным SZ, некоторые компании будут компенсировать дефицит топлива за счет других источников энергии. Но газ не везде можно заменить, поскольку многое в производстве автомобилей зависит от химикатов на основе газа - например, пена на сиденьях, аккумуляторы или каталитические нейтрализаторы.
По словам Раде, промышленность теперь должна также опасаться, что вслед за газом возникнут проблемы и с другим сырьем - палладием, пятая часть которого идет из России, и никелем.
О том, что германской экономике будет нанесен огромный ущерб в случае резкого эмбарго на газ из России предупредила также консультант правительства ФРГ Моника Шницер. По ее мнению, государство не сможет решить эту проблему при помощи денег. Ранее предрек рецессию экономике Германии из-за отказа от газа и глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг.