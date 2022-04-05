Автопром Германии готовится к худшему сценарию

Автомобильная промышленность ФРГ готовится к худшему сценарию из-за возможного введения эмбарго на российский газ. Об этом изданию Süddeutsche Zeitung рассказал управляющий директор ассоциации немецких автопроизводителей и поставщиков Андреас Раде.

Фото: Daniel Josling/picture alliance via Getty Images Daniel Josling/picture alliance via Getty Images

По его словам, цепочки поставок немецкого автопрома уже находятся в состоянии серьезной нагрузки, но остановка поставок газа может привести к гораздо более тяжелым последствиям.

"Тогда произойдет значительное снижение производства автомобилей в Германии. Это может привести к увеличению сроков поставки для покупателей автомобилей. Но, конечно же, речь идет также о рабочих местах, которые мы должны обеспечить", - приводит газета слова Раде.

По данным SZ, некоторые компании будут компенсировать дефицит топлива за счет других источников энергии. Но газ не везде можно заменить, поскольку многое в производстве автомобилей зависит от химикатов на основе газа - например, пена на сиденьях, аккумуляторы или каталитические нейтрализаторы.

По словам Раде, промышленность теперь должна также опасаться, что вслед за газом возникнут проблемы и с другим сырьем - палладием, пятая часть которого идет из России, и никелем.