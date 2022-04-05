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4 часа назад

Женевский автосалон вернется в 2023 году

Российская Газета

Организаторы Женевского автосалона объявили, что международная автовыставка вернётся в следующем году, а вот Пекинское мотор-шоу, которое должно было стартовать через две недели, отменено из-за новой вспышки коронавируса.

Женевский автосалон вернется в 2023 году
Фото: REUTERS/Pierre AlbouyREUTERS/Pierre Albouy

Увы, Пекинского автосалона, на котором должны были состояться не только премьеры для Поднебесной, но и презентации моделей для глобального рынка, в этом году не состоится. Он был намечен на 21 апреля 2022 года, однако в Китае с начала марта наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, из-за чего власти вновь вводят карантин. Однако автосалон не отменён, а лишь перенесён, но новая дата пока не определена.

Что касается Женевского автосалона, то он после трёхлетнего перерыва вернётся. Мероприятие было отменено в 2020 году из-за вспышки Covid-19, и проводить запланированные премьеры автопроизводители были вынуждены онлайн. В 2021 году "Женевы" опять не состоялось, и появились слухи о возможном прекращении работы автосалона навсегда. Тем не менее, организационные и финансовые вопросы организаторы практически утрясли и заявили, что шоу 2022 года перенесено и пройдёт в следующем году.

Теперь стали известны точные даты проведения: с 14 по 19 февраля 2023 года. Напомним, ранее традиционно Женевский автосалон проходил в марте.

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