В России взлетели цены на все Cadillac

Рост рублевых цен на автомобили, достигший беспрецедентных масштабов в марте, продолжается и в апреле. Cadillac, входящая в американский концерн General Motors, переписала рекомендованные розничные цены всего модельного ряда: кроссоверы XT4, XT5, XT6 и внедорожник Escalade прибавили разом от 210 тысяч до 720 тысяч рублей, что равно 4,7-6,8 процента от прежней стоимости. При этом поставки «Кадиллаков» в страну остановлены с начала весны.

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Наименее заметно подорожала самая доступная модель Cadillac в России – кроссовер XT4. Его стоимость увеличилась на 210 тысяч рублей, преодолев отметку в четыре миллиона рублей в «базе»: за вседорожник теперь просят от 4 020 000 до 4 240 000 рублей. Cadillac XT6 стал дороже для россиян на 280 тысяч рублей, его новая рекомендованная цена составляет 5 860 000-5 910 000 рублей.

От 300 тысяч до 320 тысяч прибавил XT5, стоимость которого лежит в диапазоне от 4 810 000 до 4 930 000 рублей. Наконец, бестселлер марки Escalade стал на 600-720 тысяч рублей дороже прежней стоимости и теперь предлагается за 9 600 000-11 520 000 рублей.

Нынешняя корректировка прайс-листов – не первая для Cadillac с начала 2022 года. Предыдущая прибавка была замечена в феврале, тогда автомобили американского бренда выросли в цене на 120-301 тысячу рублей.