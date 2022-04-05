Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

В России взлетели цены на все Cadillac

Motor.ruиещё 1

Рост рублевых цен на автомобили, достигший беспрецедентных масштабов в марте, продолжается и в апреле. Cadillac, входящая в американский концерн General Motors, переписала рекомендованные розничные цены всего модельного ряда: кроссоверы XT4, XT5, XT6 и внедорожник Escalade прибавили разом от 210 тысяч до 720 тысяч рублей, что равно 4,7-6,8 процента от прежней стоимости. При этом поставки «Кадиллаков» в страну остановлены с начала весны.

В России взлетели цены на все Cadillac
Фото: Motor.ruMotor.ru

Наименее заметно подорожала самая доступная модель Cadillac в России – кроссовер XT4. Его стоимость увеличилась на 210 тысяч рублей, преодолев отметку в четыре миллиона рублей в «базе»: за вседорожник теперь просят от 4 020 000 до 4 240 000 рублей. Cadillac XT6 стал дороже для россиян на 280 тысяч рублей, его новая рекомендованная цена составляет 5 860 000-5 910 000 рублей.

От 300 тысяч до 320 тысяч прибавил XT5, стоимость которого лежит в диапазоне от 4 810 000 до 4 930 000 рублей. Наконец, бестселлер марки Escalade стал на 600-720 тысяч рублей дороже прежней стоимости и теперь предлагается за 9 600 000-11 520 000 рублей.

Видео: полиция Чечни получила три новых Cadillac Escalade

Нынешняя корректировка прайс-листов – не первая для Cadillac с начала 2022 года. Предыдущая прибавка была замечена в феврале, тогда автомобили американского бренда выросли в цене на 120-301 тысячу рублей.

Вместе с тем Cadillac прекратил поставки в Россию: машины не отгружаются уже больше месяца. По информации дилеров, с наличием автомобилей верхнего ценового сегмента сложилась наиболее плачевная ситуация из-за мораториев, введенных властями США, Евросоюза и Японии.

Самые любимые кроссоверы россиян за три месяца 2021 года

Автоновости,Cadillac Escalade,Cadillac,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители