Эксперт предрек падение цен на автомобили

Резкий рост цен на автомобили, который начался в марте, сменился некоторым снижением. Динамика обусловлена укреплением курса российской валюты и уменьшением потребительского спроса в связи с ростом цен, заявил агентству «Прайм» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Он указал на то, что новые отечественные модели с начала года выросли в цене на 20,7%, иномарки - на 23,7%, по некоторым моделям премиум-класса повышение стоимости достигло 50% и более.

«Вслед за новыми подорожали и автомобили с пробегом, так как на ассортимент вторичного рынка обратили внимания автомобилисты, которые нуждались в автомобиле, но не имели финансовой возможности приобрести его у дилеров. Особенно, после роста тарифных банковских ставок для оформления автокредита до 20%», - отметил Мигаль.

Он допустил дальнейшее падение цен на автомобили на вторичном рынке, поскольку иначе, по словам эксперта, спрос продолжит падать. Снижение может составить 10%, полагает эксперт. Если западные концерны откажутся от поставок, на рынке ожидается новая волна роста цен, предупредил Мигаль.