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3 часа назад

Эксперт предрек падение цен на автомобили

Лера Букина

Резкий рост цен на автомобили, который начался в марте, сменился некоторым снижением. Динамика обусловлена укреплением курса российской валюты и уменьшением потребительского спроса в связи с ростом цен, заявил агентству «Прайм» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Он указал на то, что новые отечественные модели с начала года выросли в цене на 20,7%, иномарки - на 23,7%, по некоторым моделям премиум-класса повышение стоимости достигло 50% и более.

«Вслед за новыми подорожали и автомобили с пробегом, так как на ассортимент вторичного рынка обратили внимания автомобилисты, которые нуждались в автомобиле, но не имели финансовой возможности приобрести его у дилеров. Особенно, после роста тарифных банковских ставок для оформления автокредита до 20%», - отметил Мигаль.

Он допустил дальнейшее падение цен на автомобили на вторичном рынке, поскольку иначе, по словам эксперта, спрос продолжит падать. Снижение может составить 10%, полагает эксперт. Если западные концерны откажутся от поставок, на рынке ожидается новая волна роста цен, предупредил Мигаль.

Британский автодилер уходит из России

Ранее сообщалось, что, по данным «Автостата», а также опроса «Коммерсанта», проведенного среди дилеров, стоимость новых автомобилей в марте в среднем повысилась на 40%. Отмечается, что цены у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, поднялись на 35–45%.

Автоновости,Видео,Коммерсант,
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