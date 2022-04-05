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1 час назад

В России стартовали испытания отечественного карьерного самосвала

Газета.Ru

Во Владимирской области начались испытания отечественного шарнирно-сочлененного самосвала Тонар Т-35, пишет Russian Automotive Market Research.

В России начались испытания карьерного самосвала
Фото: ТОНАРТОНАР

По данным издания, тестовые экземпляры техники подвергаются ходовым и ресурсным испытаниям в условиях бездорожья. Шарнирно-сочлененный самосвал Тонар Т-35 предназначен для удаления вскрыши залежей полезных ископаемых, дорожного строительства, прокладки трубопроводов и других объектов.

Самосвал Тонар Т-35 оснащается системой полного привода, большими колесами с широкопрофильными шинами, внушительным дорожным просветом, а также блокировками межосевых и межколесных дифференциалов.

Ранее стало известно, что правительство России готовится смягчить экологические требования к автотранспорту и занимается разработкой временного снижения требований технического регламента по выбросам для поддержания загрузки производств.

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