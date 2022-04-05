"Другой HR-V" построили на платформе Civic

Компания Honda представила новое поколение HR-V, а если быть точнее, то совершенно другую модель, которая отличается от той, что продаётся в Азии, Европе и Японии. "Другой HR-V" разработан для рынка Соединённых Штатов и построен на платформе… Civic!

Фото: Honda Honda

Honda HR-V не для США создан на базе компакта Fit или Jazz. Что даёт североамериканской модификации HR-V другая платформа: возможность установки независимой задней подвески, увеличение размера колёсной базы и передовой список электронных систем помощи и безопасности. Плюс новая платформа открыла для дизайнеров совершенно другие возможности, однако в варианте для США модель растеряла свою агрессивность и стала более "гладкой".

Honda

Единство платформы Honda HR-V и Civic одиннадцатого поколения позволяет говорить об унификации линейки двигателей кроссовера и легковой модели, поэтому под капотом HR-V будет установлена двухлитровая "четвёрка" мощностью под 160 л.с. и полуторалитровый турбомотор с отдачей около 180 л.с.

Honda