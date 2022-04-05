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1 час назад

Совершенно другой Honda HR-V: Civic в формате кроссовера

Российская Газета

Компания Honda представила новое поколение HR-V, а если быть точнее, то совершенно другую модель, которая отличается от той, что продаётся в Азии, Европе и Японии. "Другой HR-V" разработан для рынка Соединённых Штатов и построен на платформе… Civic!

"Другой HR-V" построили на платформе Civic
Фото: HondaHonda

Honda HR-V не для США создан на базе компакта Fit или Jazz. Что даёт североамериканской модификации HR-V другая платформа: возможность установки независимой задней подвески, увеличение размера колёсной базы и передовой список электронных систем помощи и безопасности. Плюс новая платформа открыла для дизайнеров совершенно другие возможности, однако в варианте для США модель растеряла свою агрессивность и стала более "гладкой".

Honda

Единство платформы Honda HR-V и Civic одиннадцатого поколения позволяет говорить об унификации линейки двигателей кроссовера и легковой модели, поэтому под капотом HR-V будет установлена двухлитровая "четвёрка" мощностью под 160 л.с. и полуторалитровый турбомотор с отдачей около 180 л.с.

Honda

Больше подробностей о новинке расскажут позднее. Старт продаж в США запланирован на лето, а в 2023 году североамериканский HR-V доберётся до Европы, но под другим названием и только с гибридной силовой установкой e:HEV. В Старом Свете модель вклинится между HR-V на базе Fit/Jazz и CR-V.

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